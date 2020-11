Die „Tatort“-Fledderei Von der Liebe überfahren

Die Versuchung Murot schlüpft in die Rolle des Gebrauchtwagenhändlers („Ich ermittle“) und verliebt sich in die Mörderin seines Doppelgängers (und diese sich in ihn). Womit mal wieder bewiesen wäre, dass an der Schlagerweisheit „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ was dran zu sein scheint. Am Ende kriegt Murot, der Mann des Gesetzes, doch noch die Kurve und liefert die schöne Mörderin ans Messer. Das tut fast ein wenig weh.

Unser Fazit Krimi? Liebesdrama? Komödie? Was spielt das für eine Rolle. Ganz großes Kino fürs Fernsehen.

Spannung Note 1; Logik Note 1