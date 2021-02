Die „Tatort“-Fledderei Ein Mann und sein Manta

Die Neue Der Jubiläumstatort war der letzte Auftritt von Nora Delay (Aylin Tezel). Ihre Nachfolgerin heißt Rosa Herzog, gespielt von der Österreicherin Stefanie Reinsperger. Sie müht sich noch, ihren Platz im Team zu finden.

Der Stuttgarter Autor Jürgen Werner ist in Stuttgart geboren, „Heile Welt“ ist sein mittlerweile elftes Drehbuch für den Dortmunder „Tatort“. Offenbar schaut er auch immer wieder in die alte Heimat, erinnern die Scharmützel am Ende doch sehr an die Randale vom vergangenen Juni in der Stuttgarter Innenstadt.

Der Gutgelaunte Faber grinst, Faber tanzt, Faber hört Pop. Was bisher undenkbar war, wird wahr. Doch damit ihm nicht zu wohl wird, darf er sich zwar in Bönisch verlieben, doch die zieht ihm den Kollegen von der Kriminaltechnik vor.

Unser Fazit Fast immer hat Großkotz Faber alle an die Wand gedrängt, nun steht endlich einmal Martina Bönisch im Mittelpunkt. Wie sie von Links und Rechts benutzt wird, wie sie kämpft um wieder über sich selbst bestimmen zu können, ist unbedingt sehenswert.

Spannung Note 2; Logik Note 3