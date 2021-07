Die Tanzsaison 2021/22 in Ludwigsburg Wiedersehen mit Goecke, Volpi und anderen Bekannten

Stuttgart - Für Tanzfans in der Region ist das Forum am Schlosspark mit seinem ambitionierten Gastspielprogramm eine wichtige Adresse. Coronabedingt blieb hier der Vorhang lange geschlossen. Umso schöner, dass zum Ende einer schwierigen Saison auch hier wieder getanzt werden konnte: An drei Abenden war das Hessische Staatsballett mit einem zweiteiligen Abend zu Gast, der auf sehr spannende Weise eine Brücke schlug zu einem mehr als hundert Jahre zurückliegenden Theaterskandal.