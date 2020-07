Die Talk-Gäste plaudern aus dem Nähkästchen Von schlaflosen Nächten und erstmaliger Ungläubigkeit

Anfangs dachte ich noch „das Ganze dauert so zwei, drei Wochen, vielleicht auch ein oder zwei Monate. Doch so nach 100 Tagen war klar: Hier passiert was Seltsames.“ Etwas, das bis heute nicht ausgestanden ist, das keiner für möglich gehalten hätte und das auch Achim Seiter zu einer ungewöhnlichen Aktion veranlasst hat. Als Moderator zahlreicher Sportveranstaltungen hat er auf einmal viel Zeit. Es findet ja nichts mehr statt. „Ein Großteil meiner Einnahmen ist komplett weggefallen“, berichtet er. Sich hinsetzen und darüber jammern ist aber nichts für Seiter. Kurzerhand machte er aus der Not eine Tugend, schwang sich aufs Rad und fuhr mit diesem zu jedem Ort an dem Tag, an dem er dort hätte am Mikrofon stehen sollen. Unter dem Motto „Covid-19 crashed my do’s, but neverever what i love“, sind die Bilder seiner Tour auf Facebook und Instagram zu sehen. „Für mich ist das eine Form von Bewältigung. Es tut mir gut, unterwegs zu sein. Und es ist schön, die Orte auch mal ganz ruhig zu erleben. Sonst ist ja meist Tohuwabohu, wenn ich dort bin.“ Das, was er auf diesen Touren erlebt, die Menschen, die er an den verschiedenen Orten trifft, geben Seiter Mut, er genießt sie. Und dennoch hofft er, bald wieder das machen zu können, was er liebt: Sportler auf ihrem Weg ins Ziel anfeuern, unterstützen und das Publikum anheizen. Gerhard Petermann glaubt jedoch, dass einige Veranstaltungen die Corona-Pandemie nicht überleben werden.