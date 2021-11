«Die Stones des Ostens» Rockband Pankow wird 40 und geht auf Tour

Die Stones des Ostens nennen Pankow manche - zu erzählen ist aber eher, dass die Musiker in der DDR in keine Schablone passten. Die Band schaffte es, eine der einflussreichsten im Osten zu werden und dennoch anders zu sein. Vielleicht hat das auch mit dem Beginn der wechselvollen Geschichte der Band zu tun, die sich aus Musikern der in den Westen gegangenen Sängerein Veronika Fischer formte. Jürgen Ehle, Frank Hille, Jäcki Reznicek und Rainer Kirchmann holten 1981 den charismatischen Sänger André Herzberg mit ins Boot. "Das Kreuz auf dem Gesicht des einen bedeutete für den nächsten die Zukunft", schreibt Herzberg zum Bandeinstand in seinem vor kurzem erschienenen Buch "Keine Stars - mein Leben mit Pankow" (Aufbau-Verlag).