Die Stadt Marbach im Lockdown Schließungen und besondere Angebote

Wem der Lesestoff ausgeht, findet auch über den Lockdown mehr als 60.000 digitale Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und Hörspiele in der Onlinebibliothek Ludwigsburg zur sofortigen Nutzung mit einem gültigen Büchereiausweis. Wer seinen Ausweis hierzu verlängern möchte, kann das ebenfalls noch bis Samstag telefonisch oder per E-Mail tun. Das Team der Stadtbücherei ist unter 07144/17125 sowie per E-Mail an leitung@stadtbuecherei-marbach.de erreichbar.