Die Stadt Marbach fördert Senioren, die in eine kleinere Wohnung ziehen Umzugsprämie kommt auf den Prüfstand

Marbach - Die Idee klang verheißungsvoll, speziell in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt total überhitzt ist: Senioren sollten eine Prämie bekommen, wenn sie ihre eigenen vier Wände verlassen, in eine kleinere Wohnung ziehen und damit Platz schaffen für eine Marbacher Familie. Ausgeknobelt hatte dieses Grundkonzept die Liste Puls, der Gemeinderat gab seinen Segen. Allerdings fällt die Bilanz nach rund einem Jahr seit der Einführung des Bonussystems ernüchternd aus. Nur in einem Fall seien bislang überhaupt die Richtlinien für eine Auszahlung erfüllt worden, sagte der Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier am Donnerstag im Verwaltungsausschuss. Deshalb steht das Modell nun auf dem Prüfstand. Der Gemeinderat soll in seiner nächsten Sitzung entscheiden, ob man an dem Programm festhalten soll.