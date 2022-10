„Die Siffer“ in Marbach Laut gegen Nazis

Aktuell wird ihr Album „Nazis ham ’ne Scheißfrisur!“ in einer überarbeiteten Neuauflage auf Vinyl, CD, Musikkassette sowie auf den gängigen Streaming-Portalen veröffentlicht. Aber nicht nur die Wiederveröffentlichung bereits bekannter Songs findet sich auf den Tonträgern, die „Die Siffer“ in ihrer Heimatstadt ausliegen hatten, um dort die Geburt ihres neuen Babys mit einem Konzert zu feiern. Das wiederum fand in Kooperation mit dem Marbacher Kulturamt statt. „Es gibt noch ein erweitertes Material“, kündigte Wolfram Berner an. Und zwar mit den beiden Songs „Am Ende“ und „Mehr Bildung“.