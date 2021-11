Die Schillerwoche steht vor der Tür Schillerpreis geht erstmalig an einen Schriftsteller

Bis 2009 wäre die Auszeichnung mit dem Schillerpreis für Saša Stanišić übrigens kaum denkbar gewesen. Bis dahin wurden mit ihm nämlich hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet der Landeskunde von Württemberg gewürdigt. Anlässlich des Schillerjahrs 2009 änderte der Gemeinderat von Marbach die Verleihungskriterien. Der Preis geht nun an Persönlichkeiten, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition Friedrich Schillers verpflichtet sind. 2009 wurde daraufhin der Molekularbiologe und DDR-Bürgerrechtler Jens Reich ausgezeichnet, 2019 ging der Schillerpreis an die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard.

Vertreter aus Kultur und Wissenschaft entscheiden

Doch wer wählt die Preisträger? Das Preisgericht besteht aus einem Kollegium von sieben Mitgliedern. Es setzt sich aus der Direktorin der Deutschen Schillergesellschaft, der Landeshistorikerin der Universität Tübingen, einem Vertreter der Philosophie, einem Vertreter der Theaterwissenschaften, einem Vertreter der Medizin und der Naturwissenschaften, einem Vertreter der Stiftung Weimarer Klassik und dem Bürgermeister der Stadt Marbach als Vorsitzendem zusammen.

Bürgermeister Jan Trost ist es dann auch, der den mit 10 000 Euro dotierten Preis am 10. November in einem Festakt um 20 Uhr in der Stadthalle überreicht. Die Laudatio auf den Preisträger hält der Journalist und Autor Andreas Platthaus. Es gilt dabei die aktuelle Coronaverordnung.

Hier finden Sie das weitere Programm der Schillerwoche

Die Schillerrede

Die Schillerwoche startet am Sonntag, 7. November, im Literaturmuseum der Moderne (LiMo) mit einem Tag der offenen Tür. Zum Auftakt hält Autorin und Übersetzerin Anne Weber um 11 Uhr die Schillerrede. Anne-Marie Descôtes, Botschafterin der Französischen Republik in Deutschland, spricht ein Grußwort. Die Schillerrede wird im Live-Stream auf Youtube übertragen, da nur geladene Gäste zugelassen sind.