Schauspielerin mit Haltung: Nina Hoss Fürs Klima geht sie auf die Straße

Ich sehe das anders: Anna will aus ihrem Schüler einen Wunderknaben machen, um sich über diesen Umweg für die Häme zu rächen, die ihr in der Schule begegnet.

Ihrer Interpretation will ich nicht widersprechen. Jeder entdeckt im „Vorspiel“ etwas anderes. Für die Regisseurin Ina Weisse ist es auch ein Film über Erziehung: Was gibt man weiter? Welche Prägungen stecken dahinter? Ist Anna so hart, weil sie von ihrem autoritären Vater auch hart behandelt wurde? Dass in dem Film so viel steckt, macht ihn so reich.

„Der Körper kann nicht gut lügen“

Anna statten Sie mit einem ungeheuer vielfältigen Seelenleben aus. Dabei sagen Gestik, Mimik, Blicke mehr über ihren Charakter aus als tausend Worte. Ist der Körper klüger als unser Kopf?

Der Körper, die Haut, die Sensoren, die alles spüren, können zumindest nicht gut lügen. Unterdrückte Gefühle brechen hier durch. Und mit den Augen kann man schon gar nichts vertuschen. Ob man müde und traurig, fröhlich und verliebt, nervös und aggressiv ist: die Augen verraten alles, im sekundenschnellen Wechsel. Deshalb kann sich der Zuschauer auch mit Anna niemals lange sicher sein.

Als psychologisches Kammerspiel wird es „Das Vorspiel“ im Kino nicht leicht haben . . .

Da könnten Sie sich täuschen! „Systemsprenger“ und „Lara“, zwei Arthaus-Filme der vergangenen Monate, waren auch an der Kasse erfolgreich. Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass manche Filme sich ihren eigenen Weg suchen: „Gold“ und „Rückkehr nach Montauk“ liefen im Kino nicht gut, trotzdem werde ich immer häufiger darauf angesprochen, weil die Leute die Filme auf DVD oder bei Streamingdiensten entdecken.

Sehen Sie eine Zukunft fürs Kino?

Ich habe es zumindest noch nicht aufgegeben. Der große Saal und die große Leinwand lassen mich zwei, drei Stunden komplett in einer anderen Welt versinken, zusammen mit anderen Menschen, mit denen ich danach über den Film rede. Das kann kein anderes Medium in dieser Umfänglichkeit bieten, nicht der Beamer im Wohnzimmer und schon gar nicht der Laptop mit seinem Mäusekino. Ich bin da, trotz allem, zuversichtlich.

Sind Sie noch häufig in Stuttgart, wo Sie geboren und aufgewachsen sind?

Nein, nicht wirklich, obwohl meine Eltern . . .

. . . der politische Aktivist Willi Hoss und die Schauspielerin und Intendantin Heidemarie Rohweder . . .

. . . hier begraben sind. Wenn ich Zeit hätte, würde ich heute zu ihrem Grab gehen, aber ich bin trotzdem kein Friedhofsmensch. Ich muss meine Eltern dort nicht suchen und aufsuchen, sie sind bei mir.

Inwiefern?

Sie wohnen in meinen Gedanken. Dabei wird mir immer klarer, was für ein luzid denkender Mensch mein Vater war. Als Ökologe und Menschenrechtler hat er sich für Gemeinden im brasilianischen Regenwald eingesetzt, während er als Daimler-Betriebsrat darüber nachgedacht hat, welche Lebensräume wir durch unseren Rohstoffhunger zerstören, wie der ökologische Umbau der Autoindustrie gelingen und welches Mobilitätskonzept für die Zukunft taugen kann. Damals, in den achtziger, neunziger Jahren, war mein Vater ein Dissident, heute reden alle über seine Themen.

„Ich möchte immer auch etwas über Deutschland erzählen“

Ist er, wie alle Menschen, die mit ihren Ideen zu früh kommen, ein tragischer Held?

Er war seiner Zeit voraus, ja. Und es ist schade, dass die Menschheit erst in Not geraten muss, bevor sie etwas verändert. Aber als tragisch kann man das Leben meines Vater nicht bezeichnen. Er hat unheimlich viel angestoßen, vielen Leuten geholfen und ein erfülltes Leben geführt. Er hatte die phänomenale Gabe, Menschen mit Humor und Leichtigkeit abzuholen, damit sie mit ihm den für richtig befundenen Weg gehen. Und er war nicht korrumpierbar: nicht durch Geld, nicht durch Luxus, nicht durch Macht.

Welche Rolle spielte Ihre Mutter Heidemarie Rohweder dabei?

Meine Mutter ließ sich von außen keine Grenzen aufzwingen. Sie hat immer frei und weit gedacht und war in vielem eine Vorreiterin, zum Beispiel als eine der wenigen weiblichen Intendantinnen der neunziger Jahre. Sie war ungeheuer mutig. Hat sich nicht beengen und in ihrem Weg nicht beirren lassen. Haltung zeigen, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Selbst in meiner Rollenwahl schlägt sich das nieder: Ich möchte immer auch etwas über Deutschland erzählen. Was uns prägt und wie wir damit umgehen.

Waren Sie bei Fridays-for-Future-Demos?

Ja, in Berlin. Zweimal. Ich bewundere und unterstütze Greta Thunberg, Luisa Neubauer und die anderen jungen Klimaschutzaktivisten, die so unbestechlich sind wie mein Vater. Ihre Radikalität ist gerechtfertigt, die Situation erfordert es. Aber sie sollten sich dabei nicht verhärten lassen. Denn auch das habe ich von meinem Vater gelernt: kämpfe, aber verliere nicht den Spaß im Leben.