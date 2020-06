Die Queen und ihr Pony Die Pferde der Mächtigen und Reichen

Waldgrüne Tweedjacke

Wer sich als heutzutage als Regent hoch zu Ross präsentiert, will die Botschaft aussenden: Seht her, mich gibt es noch! Ich lebe! So tat es am Pfingstwochenende auch Elizabeth II., als sie bei Sonnenschein in den Parkauen von Schloss Windsor auf ihrem 14 Jahre alten Pony Balmoral Fern ausritt.