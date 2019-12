Die Polizei zieht den Wagen in Oberstenfeld aus dem Verkehr Eine 24-Jährige wird betrunken am Steuer erwischt

Oberstenfeld - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in Oberstenfeld eine 24-Jährige erwischt, die ihr Auto unter Alkoholeinfluss fuhr. Die Kontrolle fand an der Kreuzung Lichtenberger Straße/Teilortsumgehung statt. Die Fahrerin reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Erst nach 30 Metern hielt sie an. Außer ihr selbst stiegen vier weitere Mitfahrer aus dem Wagen aus. Zunächst wollte sich keiner der Anwesenden als Fahrer zur erkennen geben. Nachdem den Anwesenden die Folgen ihres Verhaltens aufgezeigt wurde, gab sich die 24-jährige Frau als Fahrerin zu erkennen. Die Polizei überprüfte ihre Verkehrstüchtigkeit. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, den Wagen sicher zu fahren. Die 24-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.