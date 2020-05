Die Polizei kontrolliert im Raum Marbach und im Bottwartal Bilanz: Relativ wenige Corona-Verstöße

In Zahlen ausgedrückt werden die Aussagen deutlich: In der vergangenen Woche musste die Polizei im Zuständigkeitsbereich Marbach – was ja auch die umliegenden Kommunen beinhaltet – zu 30 Einsätzen wegen Corona ausrücken, dabei stellten sie jedoch nur fünf Abstandsverstöße fest, heißt: Menschen, die sich nicht an die 1,50 Meter gehalten haben oder die sich mit mehr als einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes trafen. Die Bietigheimer Kollegen mussten zum Vergleich in dieser Zeit 59-mal ausrücken und stellten dabei 25 Verstöße fest. Das Revier Ludwigsburg ahndete vergangene Woche 19 Verstöße, in Kornwestheim wurden 13 Delikte vermerkt, in Ditzingen und Vaihingen/Enz waren es zwölf.