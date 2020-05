Steinheim - Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr, und Freitag, 8.15 Uhr, die aus Sicherheitsglas bestehende große Fensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Steinheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 071 44 / 82 30 60 zu melden.