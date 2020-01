Die Polizei holt in Freiberg einen 15-Jährigen aus der Schule Jugendlicher kündigt einen Amoklauf an

Freiberg - Ein 15-Jähriger hat in Freiberg an einer Schule mit einem Amoklauf gedroht und wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei war am Donnerstag von Schülern und der Schulleitung gerufen worden. Der 15-Jährige hatte über soziale Medien und einem Chat-Programm mitgeteilt, dass er einen Anschlag mit Schusswaffen und Sprengstoff plant. Die Polizei nahm den Jugendlichen daraufhin an seiner Schule in Obhut.