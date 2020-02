Die Pleidelsheimer Wehr hatte 2019 viel zu tun Feuerwehr an der Belastungsgrenze

Pleidelsheim - Die Ansprüche und Anforderungen an die 107 freiwilligen Feuerwehrleute in Pleidelsheim wuchsen im vergangenen Jahr von allen Seiten. Die ehrenamtlichen Helfer wurden rekordverdächtige 76-mal alarmiert. Mit zusätzlichen 27 Gesamtübungen waren das durchschnittlich zwei Einsätze pro Woche oder über 3000 Einsatzstunden pro Jahr. „Über die Ursachen können wir natürlich nur spekulieren“, analysierte Kommandant Timo Günther. „Doch wir haben schon den Eindruck, dass wir einfach schneller alarmiert werden, gerade bei Bagatellunfällen auf der Autobahn.“ Das bringt viele Floriansjünger und auch deren Arbeitgeber oftmals an die Grenze dessen, was noch ehrenamtlich leistbar ist. Durch die Autobahnnähe wurde die Wehr allein dort 18-mal zu Einsätzen gerufen, so auch beim umfangreichsten Einsatz bei einem schweren LKW-Unfall auf der Autobahn im vergangenen Jahr am Morgen der Hauptversammlung.