Die Partner Oberstenfeld und Beilstein sind im Gespräch Die Freibad-Öffnung ist das Fernziel

Die meisten Entscheidungen in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Rutschenparadieses erfolgten einmütig. Die Ausnahme im Vorjahr hat Bürgermeister Markus Kleemann und seinen Beilsteiner Kollegen Patrick Holl aber vorsichtig werden lassen. „Wir wollen das Freibad öffnen, wenn es die Corona-Lage zulässt, müssen dafür aber besser aufgestellt sein und wollen es nicht mehr zulassen, dass einzelne Räte einen Beschluss ungültig machen, indem sie von der in ihrem Gemeinderat getroffenen Entscheidung abweichen“, erklärt Kleemann und betont, dass die beiden Ortsgremien in den vergangenen Monaten viele Vorgespräche geführt haben. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen nun in einer öffentlichen Sitzung des Freibad-Zweckverbandes am Donnerstag, 14. Januar, vertieft werden. Das Problem: „Wir sind an das Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit gebunden, wonach die Verbandsvertreter einstimmig dem Beschluss ihres Gemeinderats folgen müssen“, sagt Markus Kleemann. Über das rechtliche Konstrukt, das den gordischen Knoten durchschlagen soll, schweigt sich der Zweckverbandschef jedoch noch aus.