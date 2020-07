Die Orsons auf dem Kulturwasen Schwung in die Blechkiste

Liegestühle und Scheibenwischer

Hunderte Autos sind auf den Platz gefahren, zumeist junge Menschen baumeln aus den Seitenfenstern, singen, jubeln, befolgen jede von Bartek erteilte choreografische Anweisung, lassen die Lichthupe aufblitzen, manch einer betätigt aus eher unerklärlichen Gründen die Scheibenwischer. Davor stehen Liegestühle, Dutzende, in denen Zweier- und Vierergruppen lümmeln und wippen. An gewisse Regeln muss sich dabei auch die Orson-Bande halten: „Schwung in die Kiste“, nicht ihr bester, aber erfolgreichster Song, kommt fast zum Schluss, danach wird sich artig bedankt und Stuttgarts Blechkisten und Liegestuhlsitzer in die laue Cannstatter Sommernacht entlassen. Die Orsons – sogar hinter dem Steuer ein Genuss.