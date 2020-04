«Die neue Elizabeth»? Spaniens Kronprinzessin kriegt die Kurve

"Ihr seid alle wichtig, danke! Wir schicken euch eine Umarmung mit all unserer Liebe", hatte zuvor Leonor mit aufmunterndem Lächeln und freundlichem Blick in die Kamera gesagt. Sie erinnerte auch an die "vielen Kinder, die ihre Großeltern verloren haben" und "die jetzt eine schlimme Zeit erleben". Ein TV-Kommentator zog Parallelen zwischen der blonden Spanierin und Queen Elizabeth (94), die vor 80 Jahren während des Zweiten Weltkrieges zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Margaret eine Radiobotschaft an Kinder richtete, die wegen der Angriffe der deutschen Luftwaffe von den Städten aufs Land gebracht wurden. Elizabeth war damals ebenfalls 14. "Leonor erinnert an die Queen", hieß es in Madrid.