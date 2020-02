Die Matern-Feuerbacher-Realschule wird saniert Sanierung hat ein „spannendes Schuljahr“ zur Folge

Das klingt nach einem hohen organisatorischen Aufwand. Inwieweit wird man im folgenden Jahr Abstriche machen müssen?

Manches Detail muss noch geregelt werden. Klar ist aber, dass der Fachunterricht aufgrund der wegfallenden Werkstätten nicht in der Form aufrechterhalten werden kann wie bisher. Den wird es in stark reduzierter Form geben. Teilweise wird der Technikunterricht in die Betriebe Steel Automotive, Wiesheu und ITronic ausgelagert, was seit Jahren schon erfolgreich praktiziert wird. Auch für die Lehrer werden die Einschränkungen nicht einfach. Uns war aber zum Beispiel wichtig, mit dem Lehrerzimmer und der Verwaltung nah bei den Schülern zu bleiben, um in Stresssituationen reagieren zu können. Beides zieht deshalb ins Gebäude II.

Sie klingen trotz allem hoffnungsvoll.

Ja, das Thema spiegelt auch den guten Zusammenhalt zwischen Schülern und Lehrern wider, wobei uns – bei dieser Herausforderung – besonders wichtig ist, dass die Prüfungsklassen verstärkt im Fokus sind und die einen guten Abschluss machen können. Erwähnenswert ist auch die gute Absprache mit der Grundschule und der Schule an der Linde, wie auch mit Herrn Kempter von der Stadt und dem Planer Herr Rommel. Und wir werden durch die Sanierung ja einen riesigen Schritt weiterkommen. Alle Beteiligten an der Realschule werden hoffentlich profitieren.