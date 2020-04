Die Maskenpflicht in Marbach wird eingehalten Atmen fällt schwerer, aber Einsicht ist da

Die Frage beantwortet der Marbacher Bürgermeister Jan Trost später am Telefon eindeutig: „Wir werden stichprobenartig kontrollieren, aber noch keine Bußgelder verhängen.“ Das werde sich in der nächsten Woche ändern. Es sei wichtig, dass die Regelungen eingehalten werden. „Sie gelten für alle Geschäfte, in denen eingekauft wird – also auch beim Bäcker.“ Die Höhe des Bußgelds im Ländle vom 4. Mai an steht noch nicht fest. In Bayern müssen Einzelpersonen 150 Euro Strafe zahlen. Happiger wird es dort für Ladenbesitzer, die ihr Personal ohne Schutzmaske arbeiten lassen. Das kann laut Bußgeldkatalog 5000 Euro kosten.