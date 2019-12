Die Marbacher haben ihren Weihnachtsmarkt genossen Flanierend auf das Fest eingestimmt

Die Organisatorin des Künstlermarktes, Pina Schneider, hat in diesem Jahr wieder alle Marktplätze im Rathaus und im Schlosskeller an künstlerisch und handwerklich begabte Menschen vergeben können – und sogar zwei neue Aussteller sind dazugekommen. Gestricktes und Gefilztes wechselt hier den Besitzer, Schmuck, Postkarten, Püppchen und Schmusetücher, Kerzen und Lichter für die dunkle Jahreszeit. Mancher Gast steuert gezielt Stände an, an denen er schon im vergangenen Jahr eingekauft hat, und erweitert sein Sortiment oder kauft Geschenke, die auch schon in der Vergangenheit gut angekommen sind. Einige Aussteller lassen sich sogar über die Schulter schauen wenn sie Nachschub für die Auslage fertigen. Die Aussteller sind zufrieden mit den Verkäufen – heißt es am Sonntagnachmittag. Auch dass in diesem Jahr am Samstag nur abends verkauft wurde statt den ganzen Tag über, wenn der Weihnachtsmarkt noch gar nicht ­geöffnet hat, hat sich offenbar bewährt. Denn wer während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes die Marktstraße hinunterflaniert, landet fast automatisch im Rathaus bei den Künstlern. Hübsche Kleinigkeiten und nicht zuletzt Leckerein haben die Besucher auch in der Marktstraße gefunden. Dort haben sich sowohl Privatpersonen als auch Vereine und Gewerbetreibende an ihren Buden und Ständen am vorweihnachtlichen Flair der Schillerstadt beteiligt. Über die Theken gehen hier kleine Präsente wie Honig, Kerzen, Baumschmuck und Socken. Simon Wurm vom Stadtmarketingverein, der den fünftägigen Adventszauber organisiert, ist zufrieden mit der bunten Mischung. „In eine Stadt wie Marbach ­gehört einfach ein schöner Weihnachtsmarkt“, sagt er. Das sei Imagepflege und eine Plattform für Vereine und Gewerbe. Und das lässt sich der Verein auch etwas kosten. Auch wenn ein großer Teil der Arbeit ehrenamtlich geleistet wird, hat der Stadtmarketingverein rund 10 000 Euro ausgegeben. Denn die Gäste sollen alles schön geschmückt vorfinden und an allen Tagen gut unterhalten werden.