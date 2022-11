Die Märkte im Kreis Ludwigsburg Weihnachtsmarkt-Saison beginnt

Kornwestheimer Weihnachtsmarkt In Kornwestheim kann am 3. und 4. Dezember wieder von Bude zu Bude geschlendert werden. Eröffnet wird der Markt samstags um 14 Uhr. Am Sonntag sind die Stände von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Premiere: Erstmals wird der Markt auf dem Marktplatz und nicht im Alten Dorf stattfinden. An beiden Tagen werden unter anderem Vereine und Hobbykünstler in 52 stimmungsvoll dekorierten Verkaufsständen ein buntes Potpourri an kulinarischen Köstlichkeiten, Dekorations- und Geschenkartikel zum Verkauf anbieten. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine „Weihnachtskulturbühne“, die von Kornwestheimer Vereinen und externen Künstlern nahezu durchgehend bespielt wird. Der leuchtende Abschluss an beiden Weihnachtsmarkttagen werden zwei unterschiedliche Feuershows sein.