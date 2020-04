Die legendärsten VfB-Spiele Als der VfB das „De Kuip“ eroberte

Doch der VfB dominierte von Anfang an – und auf den Rängen wurde es immer leiser. Von Anfang aggressiv und entschlossen, traf Krassimir Balakov in der 35. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der Serbe Kristijan Djordjevic traf nach der Pause. Somit mussten beide Mannschaften bis zur letzten Sekunde zittern. Und da kam Bobic: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der Stürmer nach einer traumhaften Ablage per Hackentrick durch Alexander Blessin zum umjubelten 3:0. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagte Schäfer, ehe es vor der Arena zu Tumulten kam. Mehrere hundert gewaltbereite Feyenoord-Hooligans schossen Feuerwerkskörper ab und griffen die Polizei an, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, zu einem VfB-Fanbus vorzudringen – das unschöne Ende eines wundersamen Abends.