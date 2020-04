Die legendärsten VfB-Spiele Als das Magische Dreieck die Hansa-Kogge versenkte

Krassimir Balakov schnürt den Doppelpack

Doch erst nach dem Seitenwechsel sollte der Torreigen so richtig eröffnet werden. Krassimir Balakov, Stuttgarts Spielmacher, erzielte kurz nach Wiederanpfiff innerhalb von fünf Minuten zwei Treffer. Und das, obwohl die Schwaben bei weitem nicht ihr Sonntagsgesicht präsentierten. Zeitweise klafften große Löcher zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, von der VfB-typischen Aggressivität in den Zweikämpfen war wenig zu sehen. Der Verein mit den bis dato meisten Toren ließ aber dennoch nicht nach. Und so trug sich auch der dritte im Bunde des „Magischen Dreiecks“, Giovane Elber, in die Torschützenliste ein. Das 5:0 erzielte Marco Haber. Den Schlusspunkt setzten die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern. Nach Vorarbeit des eingewechselten Sergej Barbarez traf Radwan Yasser zum 1:5-Anschlusstreffer, der letztlich aber nur Ergebniskosmetik war.