Die legendärsten VfB-Spiele Als Bernd Martin den VfB eine Runde weiter schoss

Stuttgart - Für unseren Facebook-User Eberhard Loos ist es noch heute ein besonderes Highlight, das Rückspiel gegen die Ukrainer. Er erinnert sich: „Das Europapokal-Hinspiel hatten wir 0:2 gegen Kiew verloren. Am 12. Dezember 1973 spielt der VfB nach Ohlichers Tor wie im Rausch. Ettmayer dirigierte nach Kopfverletzung mit Turban und zog mehrmals sehr stramm ab, Handschuh machte eine Viertelstunde vor Schluss nach zig Chancen den Ausgleich, und der eingewechselte Bernd Martin in der 87. Minute das umjubelte 3:0. Gefühlt habe ich nie wieder so einen emotionalen Flutlichtabend erlebt.“Am 27.11.1973 ging es für den VfB Stuttgart im Hinspiel des UEFA-Cups ins winterliche Kiew.