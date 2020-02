Die Lage im Überblick Orkan Sabine erreicht Bottwartal

7:52 Uhr: In Erdmannhausen hat die Feuerwehr gerade allerhand zu tun. Die Sirene geht und überall ist Martinshorn zu hören. "Wir sind auf verschiedenen Einsätzen unterwegs wegen Sturmschäden, müssen aber erstmal alles überblicken", sagt Florian Bauer, der stellvertretende Kommandant.

7:50 Uhr: Yannick Garbe, unser Wetterexperte aus Oberstenfeld, sagt: "Der Höhepunkt des Sturms ist gerade über uns weg gefegt. Die Kaltfront hat um 7:10 Uhr in Oberstenfeld Einzug gehalten mit Sturmböen von bis zu 75 km/h im Tal. Auf den umliegenden Höhen gab es orkanartige Böen von über 100 km/h. In Erdmannhausen an meiner Wetterstation waren es 102 km/h, in Ilsfeld sogar 110 km/h und in Ingersheim 111 km/h. Auch wenn die Kaltfront nun durch ist wird es am Vormittag weiterhin noch Sturmböen geben, erst am Nachmittag lässt der Wind allmählich nach."

7:45 Uhr: In Marbach sollen in der Kirchenweinbergstraße ein Scheunentor auf der Straße und in der Goethestraße ein Baum auf einem Haus liegen. Das schreiben Facebook-User. Ist aber noch nicht bestätigt.

7:31 Uhr: Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach trudeln ständig Anrufe ein mit Entschuldigungen. Das Sekretariat hat alle Hände voll zu tun und legt bereits Excel-Listen an.

7:22 Uhr: Bei der Feuerwehr in Marbach ist bislang alles ruhig. "Wir haben noch keine Einsätze. Aber ich bezweifle, dass das so bleibt", sagt Kommandant Alexander Schroth.

7:10 Uhr: "Gerade in Affalterbach hat sich ein Baum verabschiedet, Richtung Schönblick", schreibt eine Facebook-Userin.

7:04 Uhr: Auf Facebook melden User, dass in Großbottwar Ziegel vom Dach fliegen. Im Pfahlhof liegen kleine Bäume auf der Straße. In Benningen und Erdmannhausen, Pleidelsheim und Beilstein scheint die Lage noch ruhig, es windet nur sehr stark.