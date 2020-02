Die Kreisliga A1 Enz-Murr startet wieder Die Winterpause ist vorbei

SGM Hochberg/Hochdorf – FC Marbach, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasen Remseck-Hochdorf

„Mein Ziel bleibt der zweite Platz“, gibt sich FC-Trainer Niko Koutroubis vor dem Rückrundenauftakt kampfeslustig. Überhaupt kein Problem, stellt er klar, habe er damit, dass sich der Verein entschieden hat, ab dem Sommer mit Matteo Battista áuf einen anderen Trainer zu setzen. „Für den FC Marbach ist das ein guter Schritt. Er braucht einen Trainer, der Kontakte hat und auch Spieler ansprechen kann.“ Koutroubis, der vor seinem Amtsantritt beim FC im Sommer 2018 lange Jahre im Frauenfußball gearbeitet hatte, verfügt genau über diese Kontakte nicht. „Ich bin damals unter ganz anderen Voraussetzungen nach Marbach gekommen“, stellt er klar. Doch bis zum Sommer will er nun das Maximale herauskitzeln und die kleine Chance auf die Relegation suchen. Ein Gewinner der Vorbereitung sei Nderim Misimi, der viele Tore in den Tests beisteuerte. Neben ihm könnte morgen Winterneuzugang Christos Markrigiannis stürmen. „Er hat sehr viel Spielintelligenz“, lobt Koutroubis den vom MTV Ludwigsburg gekommenen Routinier, der früher in Bayern höherklassig spielte.

KSV Hoheneck – GSV Erdmannhausen, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasen Kugelberg, Ludwigsburg

Nicht wirklich einschätzen kann GSV- Trainer Andreas Eschenbach den Gegner, der zum Hinrundenende massiv abbaute. „Neue Runde, neues Glück? Ich bin gespannt, was uns erwartet. Das Hinspiel haben wir zwar klar gewonnen, aber da waren sie nicht so schlecht“, erinnert er sich noch gut. Keine große Sorgen macht er sich ob der Tatsache, dass man in Hoheneck auf einem Kunstrasen antritt. „Wir haben zwar noch keinen eigenen, haben aber alle Testspiele auf diesen Untergrund ausgetragen“, erklärt er.