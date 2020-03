Die Kräfte sollen gebündelt werden Krankenhaus wird vorerst zugemacht

Marbach - Die Corona-Krise hält ganz Deutschland in Atem – und sorgt auch in Marbach für Veränderungen. Eine davon: Ab Freitag wird die Notaufnahme im Krankenhaus Marbach vorübergehend geschlossen werden. Das bislang dort eingesetzte Personal soll erst einmal freigestellt werden, „um es dann bei der zu erwartenden Mehrbelastung durch die bald zahlreich auftretenden COVID-19-Patienten einsetzen zu können“, heißt es in der Pressemitteilung der RKH Kliniken, die am Donnerstagabend verschickt wurde und die über die Schließung berichtet. In dieser wird des Weiteren über die Schließung der geriatrischen Tagesklinik in Vaihingen informiert.