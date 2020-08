Die Kächeles in Beilstein Derber Witz löst aus, was Zuschauer erhoffen

Das Duo sorgt optisch wie akustisch für viel Abwechslung. Denn nicht nur zu zweit lästern sie auf der Bühne ab: Jeder Duopartner erhält auch allein die Gelegenheit, „Vertraulichkeiten“ mit dem Publikum zu tauschen und das Ehependant in all seinen Vorlieben und Eigenheiten zu schmähen. Bei all dem finden sich Themen wie intelligente Smarthome-Produkte, Handykommunikation, das Nachbarschaftsgebaren im Garten und natürlich auch der Sex wieder, die herzerfrischend garstig durch den rhetorischen Wolf gedreht werden und eine Pointe die andere jagt. Nur manchmal spürt man, wie lange die beiden schon auf der Bühne stehen: 15 Jahre sind es in diesem Jahr, die vielleicht dazu verleiten, hin und wieder den so intensiv beherrschten Text herunterzujagen und dadurch ins Haspeln zu kommen.