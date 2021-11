Die Jägerin der verlorenen Schriften Vergilbtes Papier birgt viel Spannendes

Die Nachricht war Schock wie Erleichterung zugleich. Die Liebesbriefe der Eltern enthüllten einerseits ihre Adoption. Andererseits konnte die Betroffene nun aber auch mit eigenen Augen aus den Briefen herauslesen, wie sehr sich ihre Eltern auf sie gefreut und sie als Tochter geliebt haben. „Sie haben mir das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht”, hat sich die Tochter und Besitzerin dieser Briefe bei Fink bedankt.

„Hat sich mein Vater auf mich gefreut?“

In einem anderen Fall hatte eine ältere Frau mit brüchiger Stimme angerufen. Sie habe insgesamt 60 lange Briefe ihrer Eltern gefunden. Ihr Vater hatte sie zwischen 1944 und 1945 von der russischen Front mit der Feldpost an ihre Mutter nach Hause geschickt. Noch vor ihrer Geburt kurz vor Kriegsende ist ihr Vater an der Russlandfront gefallen. „Diese Briefe sind das einzige Bindeglied zwischen meinem Vater und mir, den ich nie kennenlernen konnte”, schildert sie Fink den Grund, warum sie unbedingt die Briefe lesen möchte.

„Hat sich mein Vater auf mich gefreut?” Diese existenzielle Frage beschäftigte die Tochter ein Leben lang. Wie groß muss da die Erleichterung gewesen sein, als Fink bei jedem der erhaltenen Briefe von der übergroßen Freude des gefallenen Vaters auf ihre bevorstehende Geburt zu berichten wusste.

Alte Wegerecht und neue Bauprojekte

Neben solchen anrührenden menschlichen Schicksalen gibt es immer wieder auch ganz handfeste nüchterne wirtschaftliche oder monetäre Interessen an alten Urkunden. So würden viele Wohnbauunternehmen anfragen, ob nicht alte Wegerechte dem neuen Bauprojekt im Wege stünden, erklärt Fink.

„Die Digitalisierung beflügelt geradezu den Wunsch vieler Menschen, alte Schriften zu verstehen”, beobachtet sie. Kirchenbücher sind zwar jetzt digital abrufbar. Doch liegt dann eine alte Schrift über Geburt oder Tod als Kopie oder Digitalisat vor, kann man sie dennoch nicht lesen, schildert Fink das Dilemma vieler Kunden. Und genau hier kommt die Expertin für alte Schriften ins Spiel. „Wir haben alle das Forscher-Gen in uns”, ist Fink überzeugt.

Angelika Fink liest, ihr Mann tippt mit

Das geht dann in Ausnahmefällen sogar so weit, dass sie ihrem Mann – mit Rückenbeschwerden auf dem Boden liegend – vorliest und er das als flotter Maschinenschreiber in den Computer tippt. Für einen reichen Mäzen hat sie etwa viele Kirchenbücher seiner Heimatgemeinde nahe der polnischen Grenze übersetzt, die er den Bürgern zum Geschenk gemacht hat.

Doch das sind Ausnahmen. Heute übersetzt Angelika Fink als selbstständige Schriftexpertin schon auch mal im Urlaub im Campingstuhl sitzend vor ihrem Wohnmobil, verrät sie. Den alten Schriften ihre Geheimnisse zu entlocken, fasziniert Fink immer wieder aufs Neue. Wenn sich Kunden bedanken, ist das für sie Kraftquelle und Motivation zugleich. „Es ist überwältigend“, sagt sie. „Wenn die Besitzer solch alter Schriften nach oft jahrzehntelanger Unsicherheit ein Stück Gewissheit erhalten, wer sie sind und woher sie kommen, ist das wie ein Geschenk für mich.“