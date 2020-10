Die Handhabe an den Schulen Online-Elternabende, um auf Nummer sicher zu gehen

Das ist an einer kleinen Schule, wie etwa der Grundschule in Höpfigheim, zumindest nicht in diesem Maße nötig. „Bei uns finden die Elternabende derzeit in der Turnhalle statt“, berichtet Mechthild Wittmer, die Rektorin. Eine ihrer Klassen habe sogar so wenige Kinder, dass der Elternabend auch mit genügend Abstand in einem Klassenzimmer stattfinden konnte. Die Melchior-Jäger-Halle, in der die Schüler der Höpfigheimer Grundschule Sport haben, werde jeweils entsprechend für die Elternabende bestuhlt und die Eltern gehen mit Mund-Nasen-Schutz zu ihrem Platz. Die Maske kann dann abgenommen werden, erklärt Mechthild Wittmer das Prozedere. Die Rektorin ist froh, dass sie das so handhaben kann. „Wenn es irgendwie geht, ist ein persönliches Treffen schon besser“, sagt sie. Besonders wichtig sei das für die Eltern der Erstklässler.

An der Großbottwarer Matern-Feuerbacher-Realschule haben bereits alle Elternabende zum Schuljahresbeginn stattgefunden – und zwar in Präsenzform mit je nur einem Elternteil in der Aula beziehungsweise der Mensa, berichtet der Schulleiter Jochen Haar. Dadurch seien es zwar mehr Veranstaltungen als sonst gewesen, aber das persönliche Gespräch sei ihm wichtig. Online hingegen finden derzeit an der Matern-Feuerbacher-Realschule verschiedene Info-Abende statt, bei denen die Teilnehmerzahl über eine Klassenstärke hinausgeht.

Seitens des Schulamtes gab es zu den Elternabenden keine spezifischen Empfehlungen, sagt Hubert Haaga, der Leitende Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts Ludwigsburg auf Nachfrage. Das liege daran, dass die Durchführung von Elternabenden ja auch an die spezifischen Voraussetzungen wie Größe der Räume, Lüftungsmöglichkeiten, innerschulische Verkehrswege und vieles mehr vor Ort gebunden ist. Haaga: „Natürlich waren die Schulen gehalten, für Elternabende in Präsenz die Vorgaben der Corona-Verordnung hinsichtlich Hygiene, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandsregelungen, Lüftungsvorgaben et cetera zu beachten.“ An vielen Schulen seien die Elternabende in Präsenz in gekürzter Form mit einer Dauer von einer Stunde bereits durchgeführt worden, so der Schulamtsdirektor. „Dem Schulamt liegen nun keine Rückmeldungen vor, dass es hierbei zu Problemen kam.“