Die HABO SG ist in der Landesliga gefordert „Wir müssen im Heimspiel liefern“

Schaut man sich den Saisonverlauf der Gäste an, dann mutet die jüngste „Krise“ der HABO übrigens sehr harmlos an. Nach einem guten Start mit 13:3 Punkten haben die Bönnigheimer zuletzt eine Negativserie von 1:15 Zählern aus acht Spielen hinnehmen müssen. „Sie haben eh keinen sehr breiten Kader und zudem einige Verletzte“, weiß Jürgen Buck. Insbesondere der Ausfall von Constantin Schuster – vor einigen Jahren auch mal beim TV Mundelsheim aktiv – wiege schwer. „Dennoch haben sie einige erfahrene Rückraumspieler in ihren Reihen, die es auch immer wieder verstehen, den Kreis in Szene zu setzen“, warnt der HABO-Coach. „Und sie sind sich sicherlich ihrer eigenen Situation bewusst, haben die Komfortzone schon lange verlassen.“ Dass die Einstellung beim TSV stimme, belege auch das Heimspiel zuletzt gegen Schorndorf. Da lagen die Bönigheimer zur Pause mit sechs Toren hinten, kämpften sich aber nochmal auf 22:22 heran, um am Ende jedoch knapp mit 24:26 zu verlieren.