Die HABO SG bekommt im Sommer einen neuen Trainer Krunoslav Jelinic löst Jürgen Buck ab

Was den Kader betrifft, so wird Moritz Schädlich im Sommer vom SKV Oberstenfeld zur HABO SG wechseln und dann mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Max zusammen spielen. Kai Klumpp möchte hingegen kürzertreten und nicht mehr in der ersten Mannschaft auflaufen. „Ansonsten sind wir noch auf der Suche, nach ein paar externen Neuzugängen, die uns weiterhelfen können. Insbesondere im Rückraum haben wir hier sicherlich Bedarf“, erklärt Jürgen Buck die weitere Kaderplanung.