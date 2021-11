Die Freitagsreportage In einem Meer aus Paketen und Briefen

Natürlich gebe es solche und solche. „Diejenigen, die unzufrieden sind, weil man kurz vor ihrer Einfahrt steht, obwohl sie gar nicht raus müssen“ zum Beispiel. Geärgert hat sie sich auch, als eine ganze Europalette mit Marmorkies auszuliefern war. 36 Kartons à 33 Kilo. „Da hätte man eigentlich eine Spedition beauftragen müssen“, stellt sie klar.

„Es gibt nichts, was nicht verschickt wird“

Überhaupt ist das Spektrum, das im Zustellstützpunkt eintrifft und weiterverteilt wird, riesig. „Es gibt nichts, was nicht verschickt wird“, sagt Katja Fuchs. Tierfutter, darunter auch lebendige Tiere wie Grillen oder Mäuse, Staubsauger, Lebkuchen, Blumen, Medikamente, Fernseher, Bürostühle, Wein, Fahrräder . . . Und bei manchen Dingen stoßen die Zusteller durchaus an ihre Grenzen, was Größe und Gewicht angeht.

Aber auch generell. „Seit Corona haben wir hohe Paketmengen.“ Das hohe Arbeitsaufkommen, das normalerweise nach der Weihnachtszeit wieder etwas abflache, sei seit fast zwei Jahren nicht mehr heruntergegangen. „Die Mengen sind gleich geblieben, und ich glaube auch nicht, dass sich das ändert.“ Inzwischen sind weitere Kollegen in Oberstenfeld hinzugekommen, die unter anderem sogenannte Entlastungsfahrten machen. Alle zusammen machen sich zwischen 9.30 und 10 Uhr in ihren gut gefüllten gelben Autos auf den Weg, die Halle ist wie leer gefegt. Die 10 000 Briefe und 3000 Pakete kommen gleich an ihrem Ziel an. „ Ich habe das beste Team der Welt“, sagt Katja Fuchs – und setzt sich ebenfalls ins Auto.