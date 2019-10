Die Freitagsreportage Gabriele Graziano und sein Vesper der etwas anderen Art

Da ist etwa die Carbonara Marenna, die alle typischen Zutaten außer die obligatorischen Spaghetti beinhaltet. Oder aber die Genovese Marenna, die befüllt ist mit Rindfleisch, das über Stunden bei niedriger Temperatur mit Zwiebeln geschmort wird. Garniert wird das Ganze mit Basilikumpesto, einer kompletten Burrata, Hartkäse und Pistazien. Die Brötchen lässt Gabriele Graziano übrigens in Italien herstellen – nach eigener Rezeptur und mit einem ganz besonderen Mehl, das am Ende eine Balance aus Knusprigkeit und Leichtigkeit auf den Teller bringt. Das kostet (in etwa das sechsfache eines normalen Dönerbrötchens), ist für den leidenschaftlichen Genießer aber ein Muss. „Die Qualität der Lebensmittel ist mir wichtig, da bin ich sehr wählerisch und mache keine Kompromisse. Ich kaufe nichts zu. Alle unsere Produkte werden frisch produziert“, macht er klar. Dafür hat er in seinem „Labor“ in Beilstein drei Köche angestellt, die alles produzieren, was ein paar Meter weiter im Verkaufsraum im A’ Marenn über den Tresen geht. Neben den herzhaften Marenne – die am Ende stilecht in einem Geschirrtuch eingewickelt werden – sind das im Übrigen auch süße.