Die Freitagsreportage Endlich wieder kicken!

Währenddessen wird nebenan auf dem Kleinfeld gespielt, Team blau gegen gelb. Das Ganze läuft im Rotationsverfahren. Und als ganz am Ende die Frage in die Runde kommt: „Wer möchte nochmal ein kleines Abschlussspiel machen“, da schreit die ganze Bande „Iiiiiiiich!“ Also geht es noch ein paar Minuten mit Vollgas zur Sache: Pässe, Dribblings, Schüsse – und natürlich darf auch die Pose beim Torjubel nicht fehlen. Ganz wie bei den Profis. „Von denen dürften sie sich gerne noch ein paar andere Sachen abschauen“, sagt Steffen Emhardt lächelnd. Was ihm auffällt: „Man sieht deutlich, welche der Jungs auch außerhalb des Trainings auf dem Bolzplatz unterwegs sind. Denn nur von ein- oder zweimal die Woche Training wird man nicht wirklich gut.“ Doch das sei andererseits auch nicht das Entscheidende. „Mir geht es in erster Linie darum, dass die Kinder sich bewegen und Spaß haben.“ Und das ist bei diesem Premieren-Training ganz eindeutig gelungen.