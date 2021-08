Die Frau mit der Brille Iris Apfel – die Stilikone wird hundert

Mit Mitte 80 hatte Apfel ihren Durchbruch

Iris Apfel beherrscht die Kunst der Verhüllung und Ablenkung durch eine schrille, theatrale Kostümierung, die so wenig Haut wie nur möglich offenbart. Ihr Stil: schamlos und schamhaft zugleich. Alterslos. Dieses modische Talent wurde aber erst sehr spät entdeckt, mit Mitte 80. Damals zeigte das berühmte Metropolitan Museum of Art in einer Schau mehr als 80 Outfits und zahllose Accessoires aus Iris Apfels großer Sammlung.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Dieter Rams – cool und nachhaltig

Es war das erste Mal, dass man in diesem Kunsttempel der Moderne den Stil einer noch lebenden Frau adelte, die keine Modeschöpferin war. Das war genau zu jener Zeit, als die namhaften Designer und ihre Supermodels in Paris, Mailand und New York an Ansehen verloren. Die Stile der Straße, nicht die Kreationen auf den Laufstegen wurden maßgeblich für das, was sich heute Mode nennt. Und Iris Apfel wusste wieder einmal früher als andere, worauf es ankam: auf Originalität und Individualität.

Ihr Motto: Mehr ist mehr – und weniger ist langweilig

Ihre opulenten Inszenierungen machen Spaß. 2019 schloss Iris Apfel mit 97 Jahren bei der Modellagentur IMG einen Vertrag als Model ab, seitdem ist sie eine Kollegin von Kate Moss und Gigi Hadid und verdient Geld mit Kampagnen für Aigner und Citroën oder entwirft wie kürzlich eine komplette Kollektion für einen Brillenhersteller. Die Firma Mattel hat vor Jahren eine Barbie-Puppe mit ihrem unnachahmlichen Look auf den Markt gebracht. Auf Instagram folgen ihr Millionen Menschen, denen sie das Motto „More is more, and less is a bore“ präsentiert: Mehr ist mehr, und weniger ist langweilig.

Für diesen Ruhm arbeitet Iris Apfel hart und diszipliniert, ausgerechnet in einer Stadt wie New York, die angeblich nie schläft und das Altern ignoriert – und in einer Branche, in der vor allem modelnde Frauen schon jenseits der 30 um ihre finanzielle Existenz bangen müssen. Inzwischen geht Apfel – eigenen Angaben zufolge gegen Corona geimpft – auch wieder vor die Tür und trifft sich mit Freunden, wie sie per Instagram dokumentiert. „Ich wollte nie ein alter Griesgram werden“, bekundet die Geschäftsfrau, Sammlerin und Stilikone in ihrem Buch „Accidental Icon. Stil ist keine Frage des Alters“. Man darf auch heute noch altern, ohne unsichtbar zu werden. Das ist dieser wunderlichen Frau überzeugend gelungen.