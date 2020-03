Die Folgen des Coronavirus RKH Kliniken entscheiden Besucherstopp

„Da eine weitere Ausbreitung der Infektionswelle zu befürchten ist und wir die Verantwortung für unsere Patienten und Mitarbeiter tragen, müssen wir alles tun, um die Infektionsgefahr in unseren Kliniken so gering wie möglich zu halten", so begründete RKH Kliniken-Geschäftsführer Dr. Jörg Martin die Entscheidung, die RKH Kliniken für Besucher zu schließen.