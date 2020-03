Die Folgen des Coronavirus Krankenhaus schrenkt Besucherregel ein

Im Enzkreis wurde am Helios Klinikum Pforzheim eine Corona-Teststelle eingerichtet. Sie ist von montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr in Betrieb und wird organisatorisch und personell vom Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte betreut. Vergangenen Freitag wurde auch im Landkreis Ludwigsburg eine Teststelle in Betrieb genommen, die schon kurz nach der Eröffnung hoch frequentiert wurde. Die Corona-Teststelle am RKH Klinikum Ludwigsburg hat jeden Tag von 12 bis 16 Uhr geöffnet und wird vom Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg organisatorisch und personell sichergestellt. Bei beiden Teststellen im Enzkreis und Landkreis Ludwigsburg kann man erst nach vorheriger Terminvereinbarung beim Gesundheitsamt und nur in begründeten Fällen einen Abstrich vornehmen lassen.