Die Feuerwehr rückt in Waiblingen mit dem Kran an Spektakuläre Enten-Rettung

Eine Polizeistreife sammelte die rumwatschelnden Entchen auf der Straße ein und sicherten den Bereich ab. Für das Tier im Schacht rückte die Feuerwehr mit einem kleinen Kran an, um den Schachtdeckel zu öffnen. Ein Feuerwehrmann kletterte in den Sumpf hinein und rettete das Entchen. Alle Tiere wurden in einen alten Druckerkarton untergebracht und werden nun einem Tierschutzverein übergeben. Von der Entenmutter fehlt allerdings jede Spur...