Die Feiertage im Bottwartal Es ist ein Osterfest wie nie zuvor

Wie viele Menschen in diesem Jahr auf einen Ausflug verzichtet haben, hat am Wochenende auch ein Blick auf die A81 oder die A6 gezeigt. Statt Autokolonnen herrschte dort gähnende Leere. Damit hatte sich auch die Prognose des ADAC bewahrheitet, der schon Anfang April in einer Stauprognose für die Feiertage „mit deutlich weniger Verkehr als in den Vorjahren“ gerechnet hatte. Lediglich am Gründonnerstag und am Ostermontag gab es wieder etwas mehr Verkehr, da viele Pendler auf dem Heimweg waren und jetzt wieder zurück an die Arbeitsstelle fahren. Und wer sich doch auf die Autobahnen wagte, wurde noch einmal mit Hilfe der dynamischen Anzeigetafeln, die sonst den Stau melden, daran erinnert: „Corona – Ostern bitte nicht reisen!“