Die Fantastischen Vier Smudo nach Bühnenunfall in Bonn operiert

Der Rapper hatte sich am Freitag bei der Zugabe eines Auftritts der Fantastischen Vier vor 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Hofgartenwiese verletzt. "Gibt schlechtere Orte, sich die Patellasehne durchzuspringen als auf Tourabschluss on Stage", meinte Smudo dazu in einem Post am späten Samstagabend. Darin dankte er allen für die "rührenden Genesungswünsche" und entschuldigte sich dafür, dass das geplante Konzert am Samstag in Osnabrück ausfallen musste.