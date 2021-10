Die EU am Scheideweg Europa ringt um seine Rolle in der Welt

Ein „Weckruf“ für die EU

Der neue Sicherheitspakt Im Pazifik sei deutlicher „ein Weckruf“ gewesen, sagte Josep Borrell deshalb in Straßburg. „Wir sollten bereit sein, uns an diese neue Situation anzupassen und unseren Teil der Last zu tragen, um Frieden und Sicherheit in der Welt zu wahren“, erklärte der EU-Außenbeauftragte und forderte, die Autonomie Europas voranzutreiben. Über das Ziel, auf allen Ebenen unabhängiger zu werden, herrscht in der EU große Einigkeit, was das aber konkret heißt, darüber wird vielstimmig gestritten. So erntete der deutsche CDU-Abgeordnete Michael Gahler in Straßburg allgemeine Zustimmung mit seiner Bemerkung, dass Europa erst einmal „seine Hausaufgaben machen“ sollte, um international nicht weiter allenfalls als „hilfsbedürftiger Alliierter“ auftreten zu müssen.