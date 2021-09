Die Erkältungssaison kommt Wie meldet man sich krank?

Grundsätzlich ist man dazu verpflichtet, dem Chef unverzüglich mitzuteilen, dass man krank ist. Dies natürlich am besten vor Arbeitsbeginn. Da gibt es dann viele Möglichkeiten. Am sichersten fährt man aber mit einem kurzen Anruf oder einer Mail. Auch die voraussichtliche Dauer sollte mit genannt werden. Gesetzlich verankert ist dies in Paragraph 5 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG):