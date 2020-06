Die Entscheidung ist gefallen Das Mineralfreibad bleibt geschlossen

Dieses „Ende mit Schrecken“ ereilte dann schließlich im Zweckverband einige Räte. Doch vor der Abstimmung kam es noch zu massiver Kritik. Zum einen hatte Bürgermeister Markus Kleemann noch während der Diskussion das Ergebnis aus Beilstein verkündet und um Einheit mit den Nachbarn gebeten: „Was wäre das für ein Bild, wenn wir Kontra entscheiden.“ Das sorgte für Missmut in Beilstein, die das Abstimmungsergebnis auf diese Weise beeinflusst sahen, wie auch direkt in Oberstenfeld, was der Rat Gert Friedrich (CDU) abmahnte: „Wir sind nicht in China und müssen nicht wie Beilstein abstimmen.“ Eine Situation, die Hanns-Otto Oechsle (SPD) als „traurig“ ansah: „Ich bin 34 Jahre im Zweckverband und wir haben bisher alles gemeinsam geschafft.“

Weiterer Frust kam dadurch auf, dass das Abstimmungsergebnis durch die Mehrheit von Oberstenfeld im Verband feststand. „Der kleinere Partner zieht so immer den Kürzeren“, mahnte Oechsle (SPD). Er regte an, einmal zu prüfen, ob für den Verband keine andere Möglichkeit als die Mandatierung in Frage käme und enthielt sich. „Die Gemeinde macht viel, aber keine Gesetze“, so Kleemann. Auch Oliver Kämpf (Bürgerliste) schloss sich dem an, „denn eigentlich gibt es schon mehr Pro-Stimmen im Gesamten“. Er stimmte nicht im Block mit Beilstein.

Für die Abstimmung am Dienstagabend galten aber die bekannten Regeln. Durch Uneinheitlichkeit sorgten beide Kommunen schließlich dafür, dass alle Stimmen ungültig sind. Für die beiden Bürgermeister Holl und Kleemann ist die Geschichte damit aber noch nicht erledigt, so Holl: „Die Aufarbeitung der Situation wird notwendig sein.“ Und auch für das Freibad könnte es weitergehen. Stefan Kleinbach (FWV) regte nämlich an, dass Bad als Park zu öffnen: „Die Grünflächen sind ja trotzdem auch schön.“ Das soll nun gegebenenfalls geprüft werden.

Was ist eine Mandatierung?

Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal wird mittels eines Zweckverbands der Kommunen Beilstein (8 Sitze) und Oberstenfeld (10 Sitze) organisiert. Die Räte im Gremium werden im Vorfeld durch den Gesamtgemeinderat mit einer Mandatierung versehen, die vorgibt, wie in der Verbandsversammlung abgestimmt werden soll. Es ist rechtlich verankert, dass die einzelnen Verbandsmitglieder je einheitlich abstimmen müssen, damit ihre Stimmen auch gültig sind. Hält sich nun ein Rat nicht an die Mandatierung seiner Ratskollegen, gelten alle Stimmen seiner Kommune als ungültig. Das ist auch bei der Enthaltung eines Mitglieds so. Tritt abschließend eine Stimmengleichheit auf – was auch der Fall ist, wenn wie in der Frage nach der Freibadöffnung sämtliche Stimmen ungültig sind – gilt der Antrag, über den zu entscheiden war, als abgelehnt.

