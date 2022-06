Die „Endspiele“ der Stuttgarter Kickers Mal wieder ein Herzschlagfinale für die Blauen

Egal, ob in der Bundesliga oder jetzt in der Fußball-Oberliga: Schön häufig haben die Stuttgarter Kickers die Nerven ihrer Fans bis zum letzten Spieltag strapaziert. Auch diesmal schwebt der Anfang der Blauen vor dem Saisonfinale am kommenden Samstag (15.30 Uhr) zwischen Hoffen und Bangen. Die Aufgabe bei den SF Dorfmerkingen ist kein Endspiel im eigentlichen Sinn, denn die Kickers sind auf Schützenhilfe angewiesen. Ein Sieg beim abstiegsgefährdeten Team von Trainer Helmut Dietterle reicht nur dann, wenn der punktgleiche – aber um 21 Treffer bessere – Spitzenreiter SGV Freiberg seine Partie beim Tabellen-Siebten FC Nöttingen nicht gewinnt. Sollte Freiberg verlieren, würde dem Kickers-Team von Trainer Mustafa Ünal auch ein Unentschieden auf dem Härtsfeld zum Direktaufstieg reichen.