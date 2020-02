Die Diakoniestation Bottwartal bekommt ein E-Auto Diakoniestation ist jetzt elektrisch unterwegs

Am Donnerstag wurde der Scheck über 10 000 Euro durch die Vorsitzende des Krankenpflegevereins, Jeanette Lammerskitten, übergeben und das Auto offiziell eingeweiht. Diakoniemitarbeiterin Andrea Burkholz ist mit der Neuanschaffung häufig unterwegs und findet es jetzt schon „super“. Ein zusätzliches Plus, so der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch, sei, dass die Stadt Steinheim der Diakoniestation Bottwartal jeweils in den Nachtstunden einen E-Lade-Parkplatz auf dem Parkdeck Kloster zur Verfügung gestellt habe.