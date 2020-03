Marbach/Bottwartal – Das Leben verändert sich in diesen Tagen – und das von Stunde zu Stunde mehr. Waren es Anfang der Woche nur die gemeindeeigenen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Sporthallen, die geschlossen wurden, so weiteten sich die Maßnahmen Mitte der Woche weiter aus. Inzwischen sind auch die Läden dicht – abgesehen von Lebensmittelmärkten, Drogerien, Apotheken et cetera. Des Weiteren wurden Spielplätze abgesperrt, die Leute sollen zu Hause bleiben – und halten sich seit Freitag immer mehr daran, wie ein Blick in die Marbacher Fußgängerzone sowie an den Neckar zeigt. Unsere Fotografen haben die Veränderungen, die sich für uns alle ergeben haben, auf ihren Fotos festgehalten.