Die Botschaft beim Neujahrsempfang in Oberstenfeld Der Gürtel bleibt eng geschnallt

Dafür geht es mit dem Bau zwei der Lichtenbergschule weiter, dessen Sanierung etwa vier Jahre in Anspruch nehmen werde, so Kleemann. Diese sei aber nicht länger aufschiebbar: „Es regnet rein, die Fenster sind undicht, die Böden uneben, die Decken schlecht, und es gibt keine Barrierefreiheit“, fasste er die Mängel zusammen. 4,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, 1,5 Millionen Euro davon sind Fördergelder.

In die Jahre gekommen sei auch der Kindergarten Hauäcker. Hier stünden die Sanierung von Fenster, Decken, Wänden und Heizkörpern auf dem Programm. Die Kinder werden übergangsweise in der Lichtenbergschule betreut.

In Prevorst müsse der Wasserhochbehälter ersetzt werden, zudem müssten dort und auch andernorts Wasserleitungen neu gebaut und saniert werden, da es immer mehr Rohrbrüche gebe. Deshalb steige auch der Wasserpreis erneut.

Bis auf dem ehemaligen Werzalitgelände, wo neben Gewerbeflächen auch neuer Wohnraum entstehen soll, werden nach Einschätzung des Bürgermeisters noch ein paar Jahre vergehen.. Die Gemeinde habe sich das Planungsrecht vorbehalten, um bei der Bebauung des Geländes mitbestimmen zu können. Es biete aber „in jedem Fall eine großartige Entwicklungschance für die Gemeinde“.

Großartige Entwicklungschancen dürften auch die jungen Musiker haben, die mit ihrem Auftritt in der Jugendphilharmonie für einen festlichen Rahmen sorgten und das Publikum am Ende sprichwörtlich von den Stühlen rissen. Denn was das 60-köpfige Orchester der Musikschulen im Kreis Ludwigsburg an Unterhaltung bot, brauchte sich wahrlich nicht zu verstecken. Unter seinem Dirigenten Dietrich Schöller-Manno meisterte das Ensemble scheinbar mühelos bei Neujahrsfeierlichkeiten immer wieder gern gehörte, aber anspruchsvolle Klänge: Die „Finlandia“ von Jean Sibelius etwa, die Ouvertüre von Mozarts „Zauberflöte“ oder „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß. Das ehemalige Orchestermitglied Benedikt Lutz, jetzt Gesangsstudent, begeisterte mit der Arie „Non più andrai“ aus „Figaros Hochzeit“.

Kein Wunder, dass das Jugendphilharmonieorchester nicht ohne Zugaben von der Bühne kam. Zur Tritsch-Tratsch-Polka und zum Radetzky-Marsch klatschte das Publikum rhythmisch mit.